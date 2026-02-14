Galería | Chandrexa disfruta de un desfile de folión lleno de color y sonido
TAMBORES Y TRADICIÓN
Los fuilóns salieron a las calles de Chandrexa de Queixa para disfrutar del Entroido
Chandrexa disfrutó con el desfile de sus fulións donde la música de los tambores puso la banda sonora de todo el recorrido mientras los fulions se pasaeaban por las calles de la localidad. Las bajas temperaturas hicieron que los participantes salieran abrigados pero con ganas de disfrutar de una semana de Entroido, celebrando un año más esta fiesta.
Toda la localidad se volcó y disfrutó de una gran mañana de entroido.
