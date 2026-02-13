Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas

Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más

XOVES DE COMADRES

El Xoves de Comadres en Verín sigue conquistando sus calles un año más. Una tradición marcada en el calendario de varios grupos de amigas que aprovechan para reunirse en caso de no verse en un tiempo y sobre todo reír, disfrutar y bailar.

Verín volvió a disfrutar con sus comadres, un año más estas tomaron las calles. Pero esto no solo es un día, comadres en Verín es más. Comienza con las decisiones conjuntas de los grupos de elegir el disfraz, confeccionarlo y lucirlo.

Durante toda la noche del Xoves de Comadres, la música, color, diversión, gastronomía y tradición estuvieron representadas en Verin por los diversos grupos de comadres que se juntaron para pasar una gran velada.

Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
1/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
2/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
3/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
4/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
5/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
6/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
7/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
8/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
9/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
10/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
11/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
12/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
13/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
14/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
15/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
16/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
17/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
18/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
19/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
20/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
21/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
22/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
23/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
24/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas
Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
25/25 Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats