Galería | Las Comadres vuelven a conquistar Verín un año más
XOVES DE COMADRES
El Xoves de Comadres en Verín sigue conquistando sus calles un año más. Una tradición marcada en el calendario de varios grupos de amigas que aprovechan para reunirse en caso de no verse en un tiempo y sobre todo reír, disfrutar y bailar.
Verín volvió a disfrutar con sus comadres, un año más estas tomaron las calles. Pero esto no solo es un día, comadres en Verín es más. Comienza con las decisiones conjuntas de los grupos de elegir el disfraz, confeccionarlo y lucirlo.
Durante toda la noche del Xoves de Comadres, la música, color, diversión, gastronomía y tradición estuvieron representadas en Verin por los diversos grupos de comadres que se juntaron para pasar una gran velada.
