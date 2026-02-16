Galería | La farrapada conquista Laza antes de la salida de los Peliqueiros

Los farrapos llenos de barro y agua volaron en la plaza de la Picota para manchar a quien osara aparecer limpio este lunes por Laza. Cuenta la tradición que este Lunes Borralleiro ayuda a quitar las penas del año.

Como manda la tradición la plaza de la Picota vió como se crearon dos bandos y los trapos sucios llenos de barro comenzaron a ser lanzados hasta asegurarse que todos los presentes estuvieran manchados. Así inicia la farrapada

Este acto sirve para quitar las penas del año anterior y deja a todos llenos de barro. Incluso algunos son introducidos en bañeras llenas de barro antes de dar paso a La Morena y la bajada de las hormigas una de las tradiciones más internacionales del Entroido ourensano.

Los asistentes terminaron llenos de barro y celebrando un Lunes Borralleiro más.