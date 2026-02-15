Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda

Los Felos por segundo día consecutivo salieron por Maceda para llevar el Entroido a través de sus trastadas y travesuras por toda la sierra de Maceda

Los vecinos de la sierra de Maceda despertaron con alguas cosas fuera de su sitio habitual, los culpables los Felos que desde primera del domingo recorrieron diversos núcleos rurales haciendo travesuras y trastadas.

Una tradición del Entroido que provoca que los veciños esperen a estos personajes con comida y avituallamiento para celebrar juntos el Entroido.