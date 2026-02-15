Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
TRADICIÓN
Los Felos por segundo día consecutivo salieron por Maceda para llevar el Entroido a través de sus trastadas y travesuras por toda la sierra de Maceda
Los vecinos de la sierra de Maceda despertaron con alguas cosas fuera de su sitio habitual, los culpables los Felos que desde primera del domingo recorrieron diversos núcleos rurales haciendo travesuras y trastadas.
Una tradición del Entroido que provoca que los veciños esperen a estos personajes con comida y avituallamiento para celebrar juntos el Entroido.
1/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
2/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
3/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
4/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
5/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
6/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
7/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
8/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
9/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
10/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
11/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
12/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
13/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
14/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
15/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
16/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
17/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
18/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
19/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
20/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
21/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
22/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
23/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
24/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
25/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
26/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
27/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
28/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
29/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
30/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
31/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
32/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
33/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
34/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
35/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
36/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
37/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
38/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
39/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal
40/40
Galería | Los Felos llevan sus trastadas y travesuras a la sierra de Maceda
|
Martiño Pinal