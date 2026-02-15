Galería | Las Pantallas conquistan Xinzo
CINTURONES Y VEJIGAS

Llegó su día y las Pantallas conquistaron Xinzo, un año más, acompañadas por el sonido de sus cinturones y las pantallas. Los limianos acompañaron con sus coloridos disfraces poniendo humor y sátira a este día.

El Domingo de Entroido vio como las Pantallas tomaron Xinzo un año más. Acompañadas por el sonido inconfundible de sus cinturones y las vejigas, las reinas del Entroido en Xinzo hicieron acto de presencia en la villa ourensana.

Impeniendo su ley se fueron mezclando con la gente disfrazada en Xinzo acompañadas también de grandes muestras de celebración en uno de los días más esperados cada año por los limianos.

