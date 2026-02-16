Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
PUEBLO ARRASADO POR EL FUEGO
En este Entroido, los zamarreiros se vistieron de luto para proceder al entierro de la localidad. "Os teus veciños non te olvidan", rezaba la banda de la corona de flores que depositaron sobre el ataúd colocado sobre los escombros
Los vecinos de la aldea de San Vicente (Vilamartín de Valdeorras), que en agosto de 2025 se vieron importantes para detener el incendio que asoló buena parte de sus casas y construcciones, echaron mano de la sátira y el buen humor este domingo. En este Entroido, los zamarreiros se vistieron de luto para proceder al entierro de la localidad. "Os teus veciños non te olvidan", rezaba la banda de la corona de flores que depositaron sobre el ataúd colocado sobre los escombros de las construcciones que ardieron una vez finalizado el recorrido por las calles del núcleo, en un entierro que organizó la funeraria-crematorio "Da tía María, o teu descanso a nosa alegría".
1/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
2/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
3/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
4/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
5/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
6/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
7/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
8/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
9/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
10/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
11/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
12/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
13/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
14/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
15/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
16/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
17/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
18/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
19/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
20/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
21/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz
22/22
Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad
|
José Cruz