Galería | Los vecinos de San Vicente celebran el Entroido y homenajean a su localidad

Los vecinos de la aldea de San Vicente (Vilamartín de Valdeorras), que en agosto de 2025 se vieron importantes para detener el incendio que asoló buena parte de sus casas y construcciones, echaron mano de la sátira y el buen humor este domingo. En este Entroido, los zamarreiros se vistieron de luto para proceder al entierro de la localidad. "Os teus veciños non te olvidan", rezaba la banda de la corona de flores que depositaron sobre el ataúd colocado sobre los escombros de las construcciones que ardieron una vez finalizado el recorrido por las calles del núcleo, en un entierro que organizó la funeraria-crematorio "Da tía María, o teu descanso a nosa alegría".