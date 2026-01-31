Boteiros y mujeres recorren Viana do Bolo al ritmo de los bombos.
Boteiros y mujeres recorren Viana do Bolo al ritmo de los bombos. | Xesús Fariñas

Galería | Viana do Bolo da inicio a su Entroido con el folión femenino

BOMBOS Y DISFRACES

El folión femenino dio inicio al Entroido en Viana do Bolo con las mujeres y niñas disfrazadas acompañando con sus bombos a los boteiros por su recorrido por la villa

El Entroido comienza a llenar de color, ritmo y tradición la provincia de Ourense. Este sábado Viana do Bolo arrancó el suyo con el folión femenino donde las mujeres y niñas de la localidad recorrieron las calles disfrazadas y con bombos poniendo el ritmo.

Los boteiros hicieron acto de presencia para acompañar durante el recorrido a los folións femenino en su recorrido por Viana do Bolo y así dar inicio al Entroido un año más.

1/20 Diana, Ainara, Isa, Cristina con una vestimenta ochentera durante el folión femenino en Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
2/20 Ylenia y Sara, listas para disfrutar del folión femenina. | Xesús Fariñas
3/20 Zoe y Mateo, dos pequeños disfrazados de pollo para participar en el folión femenino de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
4/20 Ana e Iván, madre e hijo juntos como diablos en el folión femenino. | Xesús Fariñas
5/20 Las moto mamis Nerea y Ana durante el folión femenino de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
6/20 Personajes populares como Peppa Pig protagonistas del Folión de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
7/20 Los dinosaurios y sus jinetes no faltaron en en Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
8/20 Una joven vianesa durante el folion femenino concentrada. | Xesús Fariñas
9/20 Zaida y Karima con sus bombos preparadas para desfilar en el folion femenino de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
10/20 El sonido de los bombos retumba en Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
11/20 Un grupo de amigas disfruta con los bombos en el folión femenino de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
12/20 Los boteiros salen por las calles de Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
13/20 Orgullosa esta vianesa hace retumbar su bombo. | Xesús Fariñas
14/20 Suenan los bombos en Viana do Bolo, comienza el Entroido con el folión femenino. | Xesús Fariñas
15/20 Parte trasera de un boteiro. | Xesús Fariñas
16/20 El boteiro camina en Viana do Bolo y mira a cámara. | Xesús Fariñas
17/20 El folión femenino recorre Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
18/20 Disfrazada de granjera disfruta del folión en Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
19/20 Dos boteiros bailan y botan por Viana do Bolo. | Xesús Fariñas
20/20 Los vecinos de Viana do Bolo disfrutan del Entroido en la puerta de su casa. | Xesús Fariñas

