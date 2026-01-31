Galería | Viana do Bolo da inicio a su Entroido con el folión femenino
BOMBOS Y DISFRACES
El folión femenino dio inicio al Entroido en Viana do Bolo con las mujeres y niñas disfrazadas acompañando con sus bombos a los boteiros por su recorrido por la villa
El Entroido comienza a llenar de color, ritmo y tradición la provincia de Ourense. Este sábado Viana do Bolo arrancó el suyo con el folión femenino donde las mujeres y niñas de la localidad recorrieron las calles disfrazadas y con bombos poniendo el ritmo.
Los boteiros hicieron acto de presencia para acompañar durante el recorrido a los folións femenino en su recorrido por Viana do Bolo y así dar inicio al Entroido un año más.
Diana, Ainara, Isa, Cristina con una vestimenta ochentera durante el folión femenino en Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Ylenia y Sara, listas para disfrutar del folión femenina.
Xesús Fariñas
Zoe y Mateo, dos pequeños disfrazados de pollo para participar en el folión femenino de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Ana e Iván, madre e hijo juntos como diablos en el folión femenino.
Xesús Fariñas
Las moto mamis Nerea y Ana durante el folión femenino de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Personajes populares como Peppa Pig protagonistas del Folión de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Los dinosaurios y sus jinetes no faltaron en en Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Una joven vianesa durante el folion femenino concentrada.
Xesús Fariñas
Zaida y Karima con sus bombos preparadas para desfilar en el folion femenino de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
El sonido de los bombos retumba en Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Un grupo de amigas disfruta con los bombos en el folión femenino de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Los boteiros salen por las calles de Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Orgullosa esta vianesa hace retumbar su bombo.
Xesús Fariñas
Suenan los bombos en Viana do Bolo, comienza el Entroido con el folión femenino.
Xesús Fariñas
Parte trasera de un boteiro.
Xesús Fariñas
El boteiro camina en Viana do Bolo y mira a cámara.
Xesús Fariñas
El folión femenino recorre Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Disfrazada de granjera disfruta del folión en Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Dos boteiros bailan y botan por Viana do Bolo.
Xesús Fariñas
Los vecinos de Viana do Bolo disfrutan del Entroido en la puerta de su casa.
Xesús Fariñas