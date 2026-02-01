Galería | Xinzo celebra su Domingo de Oleiros con las olas volando en la Plaza Mayor

PROCESIÓN DE FACHÓS
Galería | Xinzo cuelga el Meco entre fuego y música
CARNAVAL
Como cada año, el estruendo de las olas vuelve a resonar por las calles de Xinzo de Limia en su Domingo Oleiro. Una jornada del Entroido limiano en la que se ponen a prueba la puntería, los reflejos y, sobre todo, la retranca. Para muchos, este domingo, uno de los días más esperados de todo el ciclo.
