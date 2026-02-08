PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
La Región lanza una colección exclusiva de vasos del Entroido
PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
Con motivo de una de las tradiciones más arraigadas de la provincia, La Región lanza dos promociones especiales dirigidas a sus lectores y suscriptores para celebrar el Entroido. Se trata de una colección de vasos conmemorativos y de una sudadera de diseño exclusivo, ambas disponibles a partir del jueves 12 de febrero.
La primera de las promociones es una colección de 7 vasos de cristal glaseado de 33 cl, con diseños exclusivos inspirados en las máscaras tradicionales del entroido ourensano. Cada día, desde el 12 hasta el 18 de febrero, se pondrá a la venta un modelo diferente. Los vasos podrán adquirirse presentando el cupón publicado en el lomo del periódico.
El precio para los lectores será de 3,90 euros por vaso, mientras que los suscriptores podrán obtenerlos por 3,50 euros, con posibilidad de reserva anticipada a través del teléfono 988 604 076. El calendario de entrega es el siguiente: jueves 12, Cigarrón de Verín; viernes 13, Pantalla de Xinzo; sábado 14, Boteiro de Vilariño de Conso; domingo 15, Boteiro de Viana; lunes 16, Mázcara de Manzaneda; martes 17, Pita de Eiroás; y miércoles 18, Peliqueiro de Laza.
De forma paralela, lectores y suscriptores también podrán adquirir una sudadera de diseño exclusivo con el logotipo “La Región Ourense Terra do Entroido”. La prenda está disponible en negro y beige, en talla única (L), y confeccionada al 50% en algodón y poliéster. El precio es de 14,90 euros más cupón para lectores y 14,50 euros para suscriptores.
Ambas promociones estarán disponibles hasta fin de existencias y cuentan con la colaboración de Coren.
