Susto en Esgos por un incendio en un fumeiro de chorizos próximo a viviendas

Un incendio urbano declarado sobre las 16,20 horas movilizó este jueves a los servicios de emergencia en la localidad de Pardeconde, en el municipio ourensano de Esgos.

Un particular alertó al 112 Galicia después de observar desde su vivienda una densa columna de humo que procedía de un pajar. Poco después, un segundo aviso confirmó que el tejado de una estructura había comenzado a arder, lo que llevó a reforzar el operativo desplegado en la zona. Finalmente, resultó ser un fumeiro de chorizos.

Ante la situación, el 112 Galicia movilizó a los Bomberos de San Cibrao, a los efectivos de Protección Civil y del GES de Maceda, así como a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar para intervenir en el incendio.

Los equipos de emergencia trabajaron en la zona para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego pudiera propagarse a otras construcciones o terrenos próximos. Por el momento, no se han reportado daños personales y tampoco han trascendido las causas que pudieron originar el fuego tampoco han sido determinadas.