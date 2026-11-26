El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una nueva convocatoria de 14.373 plazas de empleo público en la Administración General del Estado, una oportunidad para quienes buscan acceder a un puesto de trabajo en la Administración o avanzar profesionalmente dentro del sector público.

Del total de plazas convocadas, 6.508 corresponden al turno libre, abierto a quienes cumplan los requisitos de acceso, mientras que otras 7.865 están reservadas para promoción interna. Además, 1.679 puestos se destinan al cupo de personas con discapacidad.

La convocatoria recoge diez procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, con puestos en diferentes cuerpos de la Administración estatal. Entre las opciones destacan las plazas de auxiliar administrativo, administrativo, gestión de la Administración Civil del Estado y distintos cuerpos relacionados con la informática.

¿A qué oposiciones se puede optar?

La mayor parte de las plazas se distribuyen entre los siguientes cuerpos:

Auxiliar administrativo (C2): 1.450 plazas de acceso libre y 475 de promoción interna.

Administrativo del Estado (C1): 2.300 plazas de acceso libre y 4.490 de promoción interna.

Técnicos Auxiliares de Informática (C1): 1.103 plazas de acceso libre y 310 de promoción interna.

Gestión de la Administración Civil del Estado (A2): 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna.

Gestión de Sistemas e Informática (A2): 400 plazas de acceso libre y 390 de promoción interna.

¿Qué estudios se necesitan?

Uno de los aspectos importantes antes de presentar la solicitud es comprobar la titulación exigida para cada grupo:

Grupo C2: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Grupo C1: título de Bachiller o Técnico.

Grupo A2: título universitario de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

Los aspirantes de turno libre deberán superar un proceso de oposición, mientras que para la promoción interna se establece el sistema de concurso-oposición.

¿Hasta cuándo se puede presentar la solicitud?

El plazo para inscribirse será de 20 días hábiles a partir de este viernes, 27 de noviembre. La presentación deberá realizarse por vía electrónica mediante el modelo oficial 790, disponible a través del Punto de Acceso General.

Por tanto, las personas interesadas deberán completar la inscripción dentro del plazo y comprobar previamente que cumplen los requisitos de titulación y acceso correspondientes al cuerpo al que quieran presentarse.

Temarios actualizados y pruebas más descentralizadas

La convocatoria incorpora también novedades en los temarios, que incluyen contenidos relacionados con la igualdad, la transparencia, la protección de datos y el uso y los riesgos de la inteligencia artificial.

Además, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destacado que se adoptarán medidas para continuar acercando los exámenes a los aspirantes mediante la descentralización de las pruebas.