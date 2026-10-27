Al menos 19 detenidos tras los violentos disturbios en Bilbao con quema de coches y ataques al mobiliario urbano

La Ertzaintza ha detenido a 19 personas y ha investigado a otras tres por los graves disturbios registrados este lunes en Bilbao durante las protestas contra un acto del creador de contenidos Vito Quiles, que finalmente fue suspendido. Los altercados provocaron incendios de vehículos y contenedores, ataques a agentes policiales y saqueos en establecimientos comerciales, según el balance difundido por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Varias personas causan disturbios tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!" | David de Haro

Entre los detenidos figuran siete menores de edad y cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años. Las ocho personas restantes permanecían en proceso de identificación, según la información policial. Las otras tres personas investigadas son dos jóvenes de 22 años y un menor de 17.

Los incidentes se produjeron después de una concentración multitudinaria en las inmediaciones de la Universidad de Deusto para protestar contra la presencia de Quiles, que tenía previsto intervenir en un acto a las 19:00 horas. El encuentro fue cancelado antes de su celebración ante el riesgo de incidentes violentos.

Incendios y ataques en distintos puntos de la ciudad

Tras la concentración, varios cientos de personas protagonizaron altercados en el barrio de Deusto. Durante los disturbios, grupos de encapuchados incendiaron numerosos contenedores y una motocicleta de la Policía Municipal de Bilbao, además de lanzar piedras y cohetes contra los agentes y atacar la comisaría de la Ertzaintza en la zona.

La violencia se extendió posteriormente a otros puntos de la capital vizcaína, entre ellos la plaza de Euskadi y el entorno del puente de Deusto. En esas zonas ardieron varios vehículos y se registraron nuevos daños en el mobiliario urbano y en establecimientos comerciales.

Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!" | humberto bilbao

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, destacó la gravedad de los hechos y denunció la quema de vehículos, los ataques contra la Policía Municipal y los saqueos de comercios. También señaló que los altercados posteriores a la protesta parecían haber sido preparados, algo que calificó de motivo de preocupación.

La Universidad de Deusto cerró el campus

Ante el riesgo de altercados, la Universidad de Deusto decidió suspender la actividad académica y cerrar el campus durante la tarde. La medida pretendía prevenir posibles incidentes en las inmediaciones del recinto universitario.

La protesta había reunido a varios miles de personas, mientras que alrededor de 2.000 estudiantes participaron al mediodía en otra movilización por el centro de Bilbao contra la visita del creador de contenidos. Quiles anunció la cancelación del acto a través de sus redes sociales, alegando motivos de seguridad y el riesgo para la integridad de los asistentes. La suspensión no impidió que se produjeran los disturbios una vez disuelta la concentración.

Condena institucional a los altercados

El lehendakari, Imanol Pradales, expresó su preocupación por los hechos y calificó los altercados de "intolerables" e "inaceptables". También el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, lamentó los episodios de violencia y advirtió de que Euskadi está asistiendo a comportamientos que la sociedad no está dispuesta a aceptar.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, condenó igualmente los disturbios y mostró su solidaridad con los comerciantes afectados, así como con los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de los incendios y los destrozos.

Por su parte, EH Bildu expresó su rechazo a los hechos violentos. Desde distintas formaciones políticas también se sucedieron mensajes de condena, aunque con diferentes interpretaciones sobre el contexto político de las protestas.

Los disturbios de Bilbao se producen dos días después de los registrados en Barcelona durante otras movilizaciones estudiantiles, que también terminaron con detenciones, enfrentamientos y daños en comercios. Los incidentes vuelven a situar en el centro del debate la seguridad en las protestas públicas y la prevención de episodios de violencia urbana.