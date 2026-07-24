Más de 40.000 evacuados por los incendios forestales en Ávila y Madrid: primera vez que se activa la Situación Operativa 3

A las ocho de la tarde de este viernes se ordenó la evacuación de la población de Villanueva de Ávila hacia Ávila por Burgohondo. Minutos antes, el ministro del Interior había anunciado que este sábado llegarán los cuatro aviones de Italia y Grecia “y se van a recibir medios de seis comunidades”, entre ellas, Galicia.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explicaba a esa hora que los incendios forestales de Ávila y de la Comunidad de Madrid no se habían unido, “pese a que la situación es todavía compleja”, dijo a los medios antes de participar en la reunión del Comité Estatal de Coordinación. Mañueco confirmó la evacuación de Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila, mientras permanecían confinados los municipios de Navaluenga y Cebreros.

El fuego avanzaba hacia Madrid desde Ávila. La declaración de la emergencia de interés nacional ayer en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de los incendios forestales significó la activación de la denominada Situación Operativa 3, el máximo nivel contemplado en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Los incendios originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se fusionaron de madrugada en un único frente, calificado por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como “el peor de la historia de la región”. Anoche había arrasado ya unas 6.000 hectáreas. La cabeza del fuego avanzaba hacia Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

En Ávila, el incendio de Burgohondo (declarado el miércoles) mantenía un perímetro de unos 71 kilómetros y había calcinado cerca de 9.000 hectáreas. Avanzaba hacia el norte empujado por el viento, con temor a que entre en Madrid.

Son en total cuatro incendios los que motivaron la declaración de emergencia nacional -tres en Madrid (ya fusionados) y uno en Ávila-, con el riesgo de que los frentes de Madrid y Ávila terminen uniéndose en un macroincendio. Las cifras de personas evacuadas o confinadas aumentaron muy rápido a lo largo del viernes: de 11.500 por la mañana, a entre 40.000 y 60.000 según las últimas actualizaciones de ayer. En Madrid se vieron afectadas las localidades de Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella (confinada íntegramente), Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Villa del Prado y Zarzalejo.

En Ávila, además de la evacuación parcial de Cebreros, se desalojaron Hoyo de Pinares, Burgohondo y Villanueva, y se decretó confinamiento de Navaluenga y El Tiemblo (donde se evacuó incluso a ancianos de una residencia). Son unas 1.500 personas evacuadas en esta provincia, unas 600 en siete albergues. La N-403 está cortada en varios tramos entre El Barraco y Alomorox.

Al mando: Marlaska y la UME

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional, lo que traspasa la dirección del operativo al Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente. Pedro Sánchez presidió desde Moncloa la reunión del CECOD (Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias), con la ministra Sara Aagesen conectada por vía telemática. Sobre el terreno, la UME asumió la dirección operativa. Es la primera vez que el Ministerio del Interior declara la Situación Operativa 3 o emergencia de interés nacional por un incendio forestal; otras activaciones respondieron a otros tipos de emergencias.