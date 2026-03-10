Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: requisitos, sueldo y cómo opositar

6.094 nuevas plazas para Guardia Civil y Policía Nacional: la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) que marca un nuevo máximo histórico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total, el Ejecutivo prevé la convocatoria de 6.094 plazas para la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Es la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años", destacan desde el propio Ministerio del Interior.

La OEP 2026, aprobada un mes antes de lo habitual, refuerza el objetivo de garantizar el relevo generacional y fortalecer las plantillas de los cuerpos encargados de la seguridad y la defensa nacional. Desde el centro de estudios Serás señalan “el número de plazas anunciado envía un mensaje claro: es un buen momento para opositar a Guardia Civil y Policía Nacional. Quienes empiecen ahora, o ya estén preparándose, tienen un escenario especialmente favorable.”

Desde 2022, el número de puestos ofertados para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantiene una tendencia claramente ascendente. Este incremento responde, en parte, a la aplicación por parte del Gobierno de una tasa de reposición de bajas y jubilaciones del 125%. Gracias a esta política, a finales de 2024 se alcanzó la cifra récord de 156.463 agentes en activo entre Guardia Civil y Policía Nacional.

Evolución de las plazas desde 2020 hasta 2026. | Serás

Plazas convocadas en las distintas Ofertas de Empleo Público, para la escalas Básica y Ejecutiva de la Policía Nacional, y para la Escala de Cabos y Guardias y los procesos de promoción interna de la Guardia Civil en los últimos años:

Tabla de plazas totales desde 2020 hasta 2026. | Serás

2.854 plazas en la Policía Nacional

La nueva Oferta de Empleo Público contempla 2.854 nuevas plazas en la Policía Nacional, repartidas entre la Escala Básica ( 2.704 plazas) y la Escala Ejecutiva (150 plazas).

La cifra, para la que se esperaba superar por primera vez las 3.000 nuevas plazas, consolida el refuerzo de la plantilla, aunque, es ligeramente menor a la de hace un año (2.914 puestos convocados en total).

Evolución de plazas de Policía Nacional desde 2020 hasta 2026. | Serás

Estos son los números exactos de plazas convocadas para la Policía Nacional en lo que va de década:

Las plazas de Policía Nacional desde 2020 hasta 2026. | Serás

3.240 nuevos efectivos para la Guardia Civil

La OEP 2026 también contempla la convocatoria de 3.762 plazas para la Guardia Civil, de las cuales 3.240 son nuevas, es decir, de nuevo ingreso a la Escala de Cabos y Guardias, el grupo más numeroso dentro del cuerpo. De acuerdo con el análisis realizado por el centro de formación Serás, el número de efectivos se incrementaría un 3,9% respecto al año pasado y un 50,4% desde el inicio de la década.

Evolución de las plazas de Guardia Civil desde 2020 hasta 2026. | Serás

El año 2022 marcó un punto de inflexión en la evolución de las convocatorias, ya que desde entonces la oferta de plazas no ha dejado de crecer. En 2024, además, se superó por primera vez el umbral de las 3.000 plazas únicamente en la Escala de Cabos y Guardias.

Dentro de esta escala, la OEP 2026 reserva 1.296 plazas para militares profesionales de Tropa y Marinería con al menos cinco años de servicio efectivo, así como 240 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, hijos de miembros del cuerpo. Las plazas que queden vacantes en estas modalidades se incorporarán posteriormente al turno libre. Estos son los datos de convocatorias en los últimos años:

Tabla de las plazas para Guardia Civil desde 2020 hasta 2026. | Serás

Requisitos para acceder

Para acceder a los cuerpos de seguridad del Estado en España, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, es necesario cumplir una serie de requisitos generales establecidos en las convocatorias oficiales de oposiciones. Aunque ambos cuerpos comparten muchas condiciones similares, también existen algunas diferencias en cuanto a la formación exigida y otros aspectos.

Requisitos comunes:

Nacionalidad española

Al menos haber cumplido los 18 años.

Carecer de antecedentes penales.

No estar en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado/a, investigado/a judicialmente o acusado/a con declaración de apertura de juicio oral.

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

Poseer una aptitud física y psicológica adecuada para el desempeño de las funciones policiales, que se comprueba mediante pruebas físicas, psicotécnicas y un reconocimiento médico durante el proceso selectivo.

Comprometerse a portar y, en su caso, utilizar armas.

Permiso conducir tipo B.

En el caso de la Policía Nacional, para acceder a la Escala Básica se requiere estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. Los aspirantes deben superar varias fases del proceso selectivo, entre las que se encuentra una entrevista personal y un reconocimiento médico. Quienes superan todas las pruebas realizan posteriormente su formación en la Escuela Nacional de Policía, situada en Ávila.

Por otro lado, para ingresar en la Guardia Civil, concretamente en la Escala de Cabos y Guardias, se exige como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. En este caso, además, la edad máxima para presentarse suele estar limitada, generalmente hasta los 40 años en el momento de la inscripción. Tras superar las oposiciones, los aspirantes realizan su periodo de formación en centros como la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) o el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).

Sueldos en la Policía Nacional y la Guardia Civil

Los sueldos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil dependen del rango, la antigüedad y de los complementos que se reciban por el puesto de trabajo o el destino. En general, ambos cuerpos tienen salarios similares.

En el caso de la Policía Nacional, un agente que acaba de incorporarse al cuerpo suele cobrar aproximadamente entre 1.800 y 2.000 euros al mes. A medida que se adquiere experiencia y se asciende de rango, el salario aumenta. Por ejemplo, un oficial puede cobrar alrededor de 2.200 euros mensuales, un inspector cerca de 2.600 euros y un comisario puede llegar a superar los 3.000 euros al mes.

En la Guardia Civil este patrón se repite. Un guardia civil recién incorporado suele tener un sueldo aproximado de entre 1.700 y 2.000 euros mensuales. Con los años de servicio, los ascensos y algunas especialidades dentro del cuerpo, el salario puede aumentar hasta superar los 2.200 o incluso los 2.500 euros al mes.

Además del sueldo base, tanto los policías nacionales como los guardias civiles pueden recibir otros complementos, como pagas extraordinarias dos veces al año, aumentos salariales por antigüedad (conocidos como trienios), complementos por destino o pluses por trabajar en turnos nocturnos o en determinadas zonas.

Cómo opositar

La aprobación de la Oferta de Empleo Público marca el inicio formal de los procesos de oposición para ingresar en la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. A partir de este momento, cada cuerpo publica su convocatoria específica, donde se detallan los requisitos, pruebas y calendario de los procesos selectivos, que habitualmente se dan a conocer en los meses posteriores.

Con más de 6.000 plazas convocadas en 2026 y en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre y el auge de nuevas amenazas, se prevé una elevada participación de aspirantes. Las personas interesadas en participar en estas oposiciones deben seguir una serie de pasos dentro del proceso selectivo establecido.

En primer lugar, los aspirantes deben inscribirse en la convocatoria dentro del plazo indicado, presentando la solicitud de forma telemática y abonando la tasa correspondiente. En esta solicitud se incluyen los datos personales y se acredita que se cumplen los requisitos exigidos.

Una vez realizada la inscripción, los candidatos deben preparar el temario y entrenar las pruebas físicas, ya que el proceso de selección incluye diferentes fases. Entre ellas se encuentran pruebas físicas, un examen teórico sobre el temario oficial, pruebas psicotécnicas, una entrevista personal y un reconocimiento médico para comprobar que el aspirante cumple las condiciones necesarias para desempeñar el puesto.

Las personas que superan todas las pruebas del proceso selectivo acceden a un periodo de formación en una academia oficial. En el caso de la Policía Nacional, la formación se realiza en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, mientras que para la Guardia Civil se lleva a cabo en academias como Baeza (Jaén) o Valdemoro (Madrid).

Finalmente, tras completar la formación académica, los aspirantes realizan un periodo de prácticas en comisarías o cuarteles. Una vez superada esta etapa, pasan a formar parte del cuerpo correspondiente como miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.