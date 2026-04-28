Aitor Esteban suspende una reunión con Moncloa tras una imagen con IA del PSE que el PNV califica de “indecente”

Imagen difundida por el PSE-EE en redes sociales, generada con inteligencia artificial, que ha provocado la cancelación de la reunión.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha cancelado una reunión prevista en la sede de Sabin Etxea con representantes del Gobierno central y del PSOE tras la publicación en redes sociales de una imagen generada por inteligencia artificial que los nacionalistas califican de “falta de respeto” e “indecente”.

El encuentro, que iba a abordar el denominado “nuevo estatus” vasco, estaba previsto con el secretario de Estado Antonio Hernando y el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, en el marco de las negociaciones sobre la reforma del autogobierno en Euskadi.

El conflicto estalló después de que el PSE-EE difundiera en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que se representaba a Esteban en tono humorístico, lo que el PNV ha considerado un gesto “inaceptable” en el contexto de unas negociaciones institucionales sensibles.

La formación nacionalista respondió con un mensaje contundente en el que anunció la suspensión del encuentro y denunció la “falta de respeto” del socio socialista.

Crisis política entre socios

El incidente ha agravado la tensión entre el PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno vasco, en un momento especialmente delicado por las negociaciones sobre el Estatuto de Gernika y la posible ampliación del uso del euskera en la administración pública.

Desde el PSE-EE, sin embargo, han defendido su posición y han criticado al PNV por lo que consideran un acercamiento a la estrategia de EH Bildu, en un contexto de creciente confrontación política.

La cancelación de la reunión también ha tenido repercusión en el ámbito estatal, ya que el encuentro estaba vinculado a la coordinación con el Ejecutivo central.

Fuentes políticas señalan que el desencuentro refleja un deterioro progresivo en la relación entre ambos socios, en medio de desacuerdos sobre el modelo institucional, la política lingüística y la estrategia parlamentaria.

El episodio añade presión a un escenario político ya marcado por la fragilidad de las mayorías parlamentarias y las tensiones entre socios de gobierno.

La crisis abierta entre PNV y socialistas introduce un nuevo elemento de incertidumbre en las negociaciones sobre el futuro del autogobierno vasco y su posible reforma.