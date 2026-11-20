La Junta Electoral Central ha ampliado un día el plazo para depositar el voto por correo de cara a las elecciones generales. Los electores que hayan solicitado esta modalidad podrán entregar su sobre hasta el jueves 26 de noviembre, como máximo a las 14,00 horas, tres días antes de la celebración de los comicios.

La fecha límite estaba fijada inicialmente para este miércoles, 25 de noviembre, pero la decisión de ampliar el periodo permitirá a los ciudadanos que todavía no hayan depositado su voto disponer de 24 horas adicionales para completar el trámite.

La ampliación afecta a todos los electores que se encuentren en España y podrán depositar su voto en las oficinas de Correos, dentro de sus horarios habituales de apertura. En cualquier caso, el plazo finalizará de forma improrrogable el jueves a las 14.00 horas.

Cómo depositar el voto por correo

Los ciudadanos que hayan solicitado votar por correspondencia deberán acudir a una oficina de Correos para entregar el sobre con su voto dentro del nuevo plazo establecido. La ampliación no supone que se abra un nuevo periodo para solicitar esta modalidad, sino que ofrece más tiempo a quienes ya han realizado la solicitud y tienen pendiente depositar su papeleta.

Correos ha informado de la ampliación este viernes a través de un comunicado y ha asegurado que extremará la diligencia para garantizar que los sobres con los votos lleguen a las respectivas mesas electorales el día de la votación, dentro de los plazos establecidos legalmente.

De este modo, los electores que no hayan podido acudir a Correos antes del cierre del plazo inicial tendrán una última oportunidad para ejercer su derecho al voto por correspondencia hasta el jueves 26 de noviembre a las 14,00 horas.