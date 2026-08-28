Asesinada una mujer de 47 años por su pareja en Huelva

A primera hora de este viernes, 28 de agosto, en la playa de la Punta del Caimán, a la altura de la Avenida del Atlántico en Isla Cristina (Huelva) fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años. La víctima de violencia machista presentaba diversas heridas por arma blanca, según informaron fuentes de la investigación.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso hacia las 8:50 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento.

Poco después, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 60 años, de nacionalidad italiana y pareja de la víctima, como presunto autor del crimen. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un nuevo caso de violencia machista.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, esta mujer sería la víctima mortal número 37 por violencia de género en España en lo que va de 2026.

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