Asesinan a una mujer con múltiples heridas de arma blanca en Madrid: se investiga como violencia de género

Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid

La Policía Nacional investiga como posible asesinato por violencia de género la muerte por arma blanca de una mujer de 52 años en un portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid a través de redes sociales.

En torno a las 14,45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) ha recibido una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal. Por el momento no se ha encontrado el arma que ha acabado con la vida de la mujer.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse