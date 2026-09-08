CAÍDA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Menos atención, más indisciplina y pérdida de hábitos de lectura: las razones tras la caída histórica en PISA en España
CAÍDA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
El rendimiento de los estudiantes de 15 años evaluado por el Informe PISA ha sufrido un retroceso continuado en la última década que equivale a la pérdida de casi un curso escolar completo en el promedio de los países desarrollados. En el caso de España, la caída registrada por la prueba entre 2015 y 2025 resulta todavía más acusada, con una pérdida acumulada de 45 puntos en Lectura, 29 en Matemáticas y 16 en Ciencias. La OCDE descarta que este fenómeno responda a fallos metodológicos en la evaluación y señala una combinación de transformaciones profundas que operan simultáneamente en el alumnado, la escuela y la sociedad.
Entre los factores clave del declive destaca la proliferación de dispositivos digitales, que ha provocado un desplazamiento de la lectura en papel hacia formatos digitales de consumo rápido y funcional. Esta transición ha mermado la capacidad del alumnado para sostener una atención concentrada en textos largos y complejos, aumentando la proporción de "lectores apresurados" que ofrecen respuestas rápidas e incorrectas. Asimismo, las encuestas del informe reflejan una caída generalizada en la curiosidad, la motivación por aprender y la disposición al esfuerzo ante tareas académicas exigentes.
El entorno dentro de las aulas también muestra una complejidad creciente. La presencia de alumnado con necesidades especiales, barreras lingüísticas o de origen migrante se ha incrementado notablemente —representando ya el 20,3% en España—, lo que exige una mayor enseñanza diferenciada sin contar con los recursos suficientes. A esta diversidad se suma un empeoramiento del clima escolar, con un aumento del acoso escolar, actos de vandalismo e interrupciones en clase, lo que obliga a los docentes a destinar más tiempo a mantener la disciplina en perjuicio de la docencia.
Por último, el informe sitúa en el origen del problema las secuelas de la pandemia de covid-19 en etapas formativas cruciales, un periodo que aceleró hábitos de absentismo escolar e interrumpió la consolidación de competencias básicas en educación primaria. Este panorama se ve agravado por un progresivo debilitamiento del apoyo y seguimiento familiar, constatado en un menor porcentaje de padres que conversan periódicamente con sus hijos sobre su día a día escolar o los problemas que afrontan en el centro educativo.
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