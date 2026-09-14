La Audiencia Nacional asume la causa del delegado en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, María Tardón, solicitó al juzgado de la ciudad autónoma que le remita la causa contra el delegado del Gobierno allí, Miguel Ángel Pérez. En una providencia, la magistrada solicita que le remitan las diligencias abiertas por denuncias o querellas contra Pérez para valorar si deben incluirse en la causa de la Audiencia Nacional.

Tardón traslada al juzgado ceutí el auto por el que asumía la investigación sobre la entrada masiva y para que, “a su vista, valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue”. Esta petición llega después de que la Fiscalía de Ceuta solicitase que las diligencias abiertas contra Pérez fueran remitidas a la Audiencia Nacional, al considerar que los hechos investigados guardan relación con la causa que ya tramita Tardón. Las organizaciones Manos Limpias y Hazte Oír presentaron unas denuncias contra el delegado del Gobierno de Ceuta por su presunta actuación ante las informaciones y avisos recibidos antes de la llegada masiva de migrantes. Manos Limpias sostiene que Pérez pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes.Tardón asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido “conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España”. En esta causa, el Estado está personado como acusación particular y perjudicado, así como la ciudad de Ceuta, mientras que PP, Vox, Hazte Oír o Iustitia Europa ejercen las acusaciones populares.

Marlaska evita dar cifras sobre el número de triajes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que el triaje de migrantes en Ceuta para la resolución de expedientes de asilo o de expulsión tomó “velocidad de crucero” y reiteró que el dispositivo policial para garantizar la seguridad en la ciudad autónoma se mantendrá hasta finales de diciembre. También cifró en 5.300 los retornos voluntarios y en 300 las expulsiones con respaldo judicial tras la comisión de distintos delitos. Evitó dar cifras exactas de los expedientes finalizados, hablando de forma genérica de que se trata de una cifra “muy importante”. Según detalló, el ministerio desplegó a “más de 100 personas entre policías nacionales especialistas en extranjería, personal para la tramitación e identificación de expedientes y efectivos de la Oficina de Asilo y Refugio”.