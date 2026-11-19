La jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha autorizado a ADIF a acometer los trabajos de reconstrucción y reparación de la zona de la vía afectada por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre.

La autorización ha sido acordada mediante una providencia dictada este jueves y ya notificada a las partes. La resolución permite al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) intervenir en la zona del siniestro, aunque impone dos condiciones para garantizar la documentación de los elementos afectados y de todas las actuaciones que se lleven a cabo.

La primera de ellas, a petición del Ministerio Fiscal, establece que, una vez realizadas las labores de inspección y topografía en la zona del accidente, ADIF deberá concretar el listado completo de los elementos afectados.

La segunda condición, acordada por la jueza instructora, obliga a la entidad ferroviaria a entregar, una vez finalizados los trabajos, una relación detallada de todos los elementos que hayan sido modificados, reparados o sustituidos. El documento deberá incluir, además, la ubicación exacta de cada reparación o modificación realizada.

Toda esta documentación deberá ser remitida a la jueza instructora para su incorporación al procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario, que continúa bajo secreto de sumario.

De este modo, la autorización judicial permite avanzar en la recuperación de la infraestructura afectada, al tiempo que mantiene un registro detallado de las intervenciones que se realicen en la zona del siniestro para su seguimiento dentro de la investigación judicial.