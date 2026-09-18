Ayuso admite que vio el ático de Chamberí, pero niega que fuera para vivir allí
POLÉMICA
La presidenta madrileña asegura que el espacio se valoraba dentro de las alternativas para reorganizar las dependencias del Gobierno regional durante las obras de la Real Casa de Correos y denuncia una “mafia de Estado” por las preguntas sobre la operación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este viernes que visitó el ático de Chamberí, aunque ha negado que su intención fuese utilizarlo como vivienda. Según ha explicado, el inmueble se contemplaba como una posible ubicación para oficinas y dependencias del Gobierno madrileño ante las obras de la Real Casa de Correos.
Ayuso ha insistido en que “jamás” quiso comprarse una casa con dinero público y ha calificado esa posibilidad de “memez”. “Nunca he tenido el más mínimo interés en vivir en este edificio”, afirmó en declaraciones a los medios en Alcalá de Henares. También ha defendido que no dio ninguna orden para comprar el inmueble y que la gestión de estas operaciones corresponde a los organismos y funcionarios competentes.
La dirigente madrileña ha señalado que cuando se valoró el ático todavía no estaba decidido cuál sería su uso definitivo. “Puede que sea para mí, o que se vaya un consejero”, explicó, en referencia a la reorganización de las dependencias durante las obras de la sede presidencial.
“Ya no hay novio, ahora hay ático”
La presidenta madrileña ha denunciado una supuesta “mafia de Estado” y una persecución por la polémica. “Como ya no hay novio, ahora hay ático”, afirmó, al considerar que se está poniendo el foco en su vida personal.
Ayuso asegura que cuenta con “miles de pruebas” de que estaba buscando un contrato de alquiler con una inmobiliaria y ha recordado que nunca ha tenido una vivienda oficial. “En siete años nunca he tenido una casa para vivir. ¿Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones?”, preguntó.
También ha reclamado “coherencia” y que sea “para todos igual” en la fiscalización de las actuaciones públicas y ha criticado las preguntas sobre cuestiones técnicas relacionadas con el inmueble. “Mi responsabilidad no es gestionar inmuebles”, sostuvo.
Ayuso ha vuelto a vincular la operación con las obras de la Real Casa de Correos y ha defendido que no estaba decidido quién ocuparía el espacio ni para qué uso concreto. “Os habéis precipitado tanto y se ha montado tal lío”, lamentó.
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