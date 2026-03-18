Barómetro del CIS | El PSOE ganaría las elecciones, pero recorta su ventaja sobre el PP mientras Vox cae dos puntos

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de marzo, sitúa de nuevo al PSOE como primera fuerza política con una estimación de voto del 31,8%, aunque registra un ligero retroceso de ocho décimas respecto al mes anterior.

Este descenso se traduce también en una reducción de su ventaja sobre el Partido Popular, que se recorta en un punto y queda ahora en 8,5 puntos.

Vox cae más de dos puntos

El sondeo, el primero tras el reciente conflicto internacional con Irán, refleja además una caída significativa de Vox, que pierde más de dos puntos y se sitúa en el 16,6% de estimación de voto.

Por su parte, Sumar mantiene prácticamente estable su apoyo, con un 7,1%, sin variaciones destacadas respecto al barómetro anterior.

Los datos llegan en un momento marcado por la tensión internacional y el impacto político de la crisis en Oriente Próximo, así como por el enfrentamiento entre Gobierno y oposición sobre las medidas económicas para hacer frente a sus consecuencias.

Gráfico

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