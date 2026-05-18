Begoña Gómez solicita ante el juez Peinado su absolución

Begoña Gómez ha solicitado su absolución en la causa judicial en la que está investigada, al considerar que los hechos “no son constitutivos de delito” y denunciar la existencia de “mala fe” y “temeridad” por parte de las acusaciones populares.

En su escrito de defensa, su abogado sostiene que el procedimiento carece de “base indiciaria suficiente” y acusa a las partes acusadoras de utilizar el proceso penal como instrumento de presión y daño reputacional, por lo que pide incluso la condena en costas.

Gómez insiste en que se la investiga por ser cónyuge de Sánchez, y que colaboraba con la universidad antes de que fuera presidente

La investigación, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, analiza presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación vinculados a la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y a un proyecto de software financiado por empresas colaboradoras.

La defensa argumenta que los fondos fueron ingresados en la universidad, que el proyecto no llegó a completarse y que fue la propia UCM la que gestionó los contratos. También defiende que la actuación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, se limitó a envíos puntuales de correos sin uso de recursos públicos.

Además, recalca que Gómez colaboraba con la universidad desde 2012, antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, y que pidió una excedencia en 2018 para evitar conflictos de interés. La defensa ha recurrido la apertura de juicio con jurado popular y solicita la paralización del procedimiento hasta que se resuelvan los recursos pendientes.