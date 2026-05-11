Buscador | Consulta las notas de corte para entrar en cada carrera y universidad de España antes de la PAU 2026

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Miles de estudiantes que este año se presentan a la PAU 2026 ya pueden consultar las notas de corte actualizadas para acceder a los grados universitarios de toda España de cara al curso 2026-2027.
Las universidades públicas ya han comenzado a publicar las calificaciones mínimas necesarias para entrar en cada carrera, un dato clave para los alumnos que deberán elegir grado en las próximas semanas tras realizar los exámenes de acceso.
La nota de corte es la calificación del último estudiante que consiguió plaza en un determinado grado universitario durante el curso anterior. Esta puntuación varía cada año en función de la demanda y del número de plazas ofertadas.
Carreras como Medicina, Enfermería, Física o dobles grados relacionados con Matemáticas e Ingeniería vuelven a situarse entre las titulaciones con las notas más altas.
Las universidades recuerdan que las notas de corte no son una calificación fija ni una exigencia establecida previamente, sino una referencia basada en la demanda del curso anterior. Por ello, una carrera puede subir o bajar varias décimas dependiendo del número de solicitudes recibidas este año.
Los estudiantes también pueden revisar las notas de corte a través de los portales oficiales de cada comunidad autónoma y de las universidades públicas.
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