Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este martes de que el archipiélago podría superar los 4.000 menores migrantes no acompañados bajo su tutela antes de que termine el año si continúa el actual ritmo de llegadas. El dirigente autonómico ha cuestionado la eficacia de la colaboración con Senegal y Gambia para frenar la salida de cayucos y ha denunciado que la mayoría de las comunidades autónomas están poniendo dificultades para acoger a los menores que les corresponden.

Tras participar en una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, Clavijo ha asegurado que las gestiones diplomáticas desarrolladas con los países de origen "no están dando los resultados esperados", mientras las embarcaciones continúan llegando a las costas canarias.

"Lo que hemos podido comprobar es que las acciones que se están tratando de realizar en los países de origen no están teniendo efecto", ha lamentado.

Canarias cuestiona el control de las salidas desde Senegal y Gambia

El presidente canario ha explicado que desconoce si la situación responde a una falta de colaboración de las autoridades de Senegal y Gambia o a dificultades de coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea.

Según ha trasladado, el Gobierno central mantiene contactos con ambos países, cuyas autoridades estarían desconcertadas por la salida de embarcaciones y se habrían comprometido a abordar la cuestión con sus respectivos ministerios del Interior.

"Lo que es evidente es que están llegando porque están saliendo de un control que no es efectivo", ha afirmado Clavijo.

Ante esta situación, ha reclamado una mayor presión diplomática de España y de la Unión Europea, así como el despliegue de Frontex y el impulso de políticas de cooperación y desarrollo en los países de origen.

Más de 3.300 menores migrantes bajo tutela de Canarias

Actualmente, Canarias tutela a 3.325 menores migrantes no acompañados, una cifra que, según las previsiones del Gobierno autonómico, podría superar los 4.000 antes de finalizar 2026.

Clavijo ha recordado que una situación similar se produjo en 2024, cuando la elevada presión sobre los recursos de acogida impulsó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para facilitar el reparto de estos menores entre comunidades autónomas.

El presidente ha explicado que, según la información jurídica trasladada por el Gobierno central, el mecanismo de derivación permanecerá vigente hasta julio de 2027. A partir de entonces, su continuidad dependerá de una nueva prórroga que necesitará mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Clavijo considera que permitir que este sistema deje de funcionar sería "dramático" para Canarias y para cualquier territorio que pueda afrontar una situación semejante.