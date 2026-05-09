Centenares de personas despiden a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción en Huelva.

Cientos de personas se han unido este sábado al dolor y el luto de la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes este viernes al producirse una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Así, además de las autoridades y numerosos representantes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han sido muchos los ciudadanos que han querido acudir a la Iglesia de la Concepción de la capital para despedir a los fallecidos en acto de servicio.

Antes de la misa funeral, celebrada a las 12,00 horas, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, hasta la capilla ardiente, que se ha dispuesto en la Comandancia de Huelva, se han desplazado numerosas autoridades que han querido transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a los miembros del Instituto Armado en Huelva, en un ambiente de absoluto respeto y duelo.

Tras su paso por la capilla ardiente, tanto familiares como compañeros de la Guardia Civil, autoridades y los miembros que representaban a otros cuerpos, se desplazaron a la Iglesia de la Concepción de Huelva donde, en un ambiente de absoluto respeto, dolor y silencio, y acompañados de cientos de onubenses, han esperado la llegada de los féretros que, cubiertos por la bandera española y portados por varios compañeros de la Benemérita, han realizado el recorrido hasta la iglesia con el Himno nacional hasta el interior.

En su homilía, el obispo de Huelva ha señalado que hoy "nos duele la muerte de estos dos guardias civiles, Germán y Jerónimo, arrancados de la vida cumpliendo con su deber, mientras servían a la sociedad, mientras protegían a tantas familias de una amenaza que destruye vidas y pueblos enteros". "Hoy lloran sus familias y sus compañeros. Y con ellos también se conmueve una sociedad que, demasiadas veces, se acostumbra a noticias terribles sobre el comercio criminal de la droga y su incursión en nuestra tierra, sin detenerse a pensar en el coste humano que conlleva".

El ministro de Interior, Grande- Marlaska, traslada su pésame a las familias de los fallecidos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó este sábado sus condolencias a los familiares de los guardias civiles que fallecieron este viernes en un "trágico accidente" en la costa de Huelva mientras realizaban un operativo contra el narcotráfico en la conferencia conjunta junta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar sobre la situación del barco MV Hondius.

"En primer lugar, permitirme que traslade públicamente mis condolencias a las familias de Germán y de Jerónimo, guardias civiles que fallecieron en el día de ayer en un trágico accidente en acto de servicio y desear también la pronta recuperación de los guardias civiles Cristian y Vicente, que se están recuperando de importantes lesiones", han sido las primeras palabras del ministro.

Igualmente, el titular de Interior detalló que desde su llegada al Ejecutivo se ha aumentado el número de efectivos en un 20% y han adquirido más de 20 embarcaciones para luchar contra el narcotráfico.

Con todo ello, ha añadido que los Cuerpos de Seguridad del Estado han "recibido mucha más inversión en medios materiales de todo tipo" y han ganado "muchas más efectividad en la lucha contra el narcotráfico". De hecho, ha informado que desde su llegada a la cartera de Interior se han realizado más de "45.000 operaciones, con más de 30.000 detenidos por narcotráfico, dinero incautado y bienes incautados".

No obstante, Marlaska añadio que siempre hay "margen de mejora", aunque ha lamentado nuevamente que tragedias como la que se volvió a vivir este viernes en Huelva a veces "no pueden evitarse".