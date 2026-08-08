Ceuta investiga seis presuntas agresiones sexuales a migrantes tras la entrada masiva

Un juzgado de Ceuta investiga seis casos de presuntas agresiones sexuales a personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Ceuta, que no ha ofrecido por el momento más detalles sobre las investigaciones.

Fuentes judiciales y sanitarias consultadas por Europa Press han señalado que la mayoría de las personas afectadas serían mujeres, aunque no se descarta que entre los casos investigados haya algún varón y menores de edad.

Las fuentes sanitarias han advertido de que el volumen de personas que han acudido al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) relatando haber sufrido violaciones u otras agresiones es superior.

Según estas fuentes, solo durante el martes 4 de agosto se atendieron en el centro hospitalario tres posibles casos de agresión sexual.

Los relatos trasladados al personal sanitario corresponden, según las mismas fuentes, principalmente a niñas y jóvenes que permanecen en la ciudad tras el cruce masivo de la frontera.

La situación también ha sido denunciada en los últimos días por vecinos de algunas de las barriadas donde permanecen concentradas o deambulan personas que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, Ahmed Enfed-Dal, ha asegurado en declaraciones a Europa Press haber recibido testimonios sobre niñas que habrían sido víctimas de violaciones en el entorno de la barriada.

Por el momento, no constan detenciones vinculadas a estas denuncias.

Condenado un marroquí a su expulsión de España tras allanar una vivienda

Un migrante marroquí ha sido condenado este sábado por un juzgado de Ceuta a su expulsión inmediata de España por un delito de allanamiento de morada cometido el viernes en una vivienda del centro de la ciudad.

El acusado se ha conformado con una pena de dos años de prisión, que ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional y una prohibición de entrada en España durante cinco años, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Además de la expulsión, el juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante cinco años con la víctima principal, la madre de la familia que habita la casa allanada, que se encontraba durmiendo en su cama cuando el hombre se metió con ella.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el condenado contaba con antecedentes judiciales en España por delitos graves.

En concreto, ha sido condenado anteriormente en tres ocasiones por delitos de agresión sexual y tiene además una orden administrativa de expulsión del territorio nacional dictada por un juzgado de Valencia.

Los hechos se produjeron a primera hora del viernes, cuando, según el relato de la familia, el ahora condenado accedió a través del balcón de una vivienda situada en un quinto piso y se introdujo en una de las habitaciones mientras una mujer dormía.

La víctima se despertó y encontró al desconocido tumbado en su cama, lo que provocó sus gritos y alertó al resto de familiares que se encontraban en el domicilio.

El hombre emprendió la huida por el mismo lugar por el que había accedido a la vivienda, pero fue localizado y detenido poco después por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras y el Hotel Puerta de África.

La familia presentó la correspondiente denuncia y la rápida identificación del sospechoso permitió que el detenido pasara a disposición judicial este sábado y que el procedimiento se resolviera mediante un juicio rápido por conformidad.