Ceuta no se rinde: “Marruecos, canalla, esto es de los caballas”

Más de un millar de ceutíes marcharon ayer desde el centro de la ciudad hasta la frontera del Tarajal en una movilización convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para reivindicar la españolidad de Ceuta y reclamar medidas de protección de la frontera ante la crisis migratoria. La protesta, que reunió a manifestantes a pie y a más de un centenar en motocicletas, concluyó en las inmediaciones del paso fronterizo con cánticos dirigidos a Marruecos y a la Unión Europea, entre ellos “Marruecos, canalla, esto es de los caballas” y “¡Europa, escucha, Ceuta es tu lucha!”.

La movilización comenzó pasadas las 11:45 horas, cuando alrededor de 500 personas se concentraron en las inmediaciones de la explanada Juan Carlos I tras una pancarta con el lema “S.O.S. Ceuta invadida”. Los asistentes portaron banderas de Ceuta, España y la Unión Europea. De forma paralela, alrededor de 120 motocicletas, con más de 200 personas entre pilotos y acompañantes, se concentraron en la avenida Alcalde Sánchez Prado a la espera de iniciar el recorrido hacia la frontera. A lo largo de la marcha se fueron incorporando más motoristas.

Ambas movilizaciones confluyeron pasadas las 12:00 horas en la carretera que conduce hacia el Tarajal y continuaron juntas hasta las inmediaciones del paso fronterizo, donde los manifestantes se concentraron y los motoristas descendieron de sus vehículos para sumarse a la protesta a pie.

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La marcha estuvo escoltada durante todo el recorrido por varios vehículos de la Policía Nacional, además de contar con presencia de la Guardia Civil y militares. Los participantes dedicaron aplausos y proclamas de agradecimiento a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la ciudad.

La Unión Europea ocupó un papel central en los mensajes lanzados durante la movilización, en la que los participantes corearon en varias ocasiones “¡Europa, escucha, Ceuta es tu lucha!”, en línea con el contenido del manifiesto elaborado por la FPAV. Los responsables de la FPAV, identificados durante la protesta con chalecos amarillos, decidieron no leer públicamente el manifiesto al llegar a la frontera debido al ambiente generado entre los asistentes.