Ceuta celebrará la procesión de la Virgen de África "pese a la situación excepcional" en la ciudad

El Gobierno de Ceuta ha acordado celebrar los actos en honor a la Virgen de África previstos para los días 4 y 5 de agosto, pese a "la situación excepcional" que vive la ciudad por la crisis migratoria.

La consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, han confirmado la celebración de los actos religiosos, según indica el Ejecutivo ceutí en un comunicado.

En el encuentro también han estado presentes, además de los responsables de la Delegación, representantes de la Policía Nacional, de la Policía Local, la Vicaría de Ceuta, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia; así como integrantes de la Cofradía de África.

Durante la reunión se han concretado los detalles organizativos y de seguridad para el desarrollo de estos actos, que se mantienen "pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad" como consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada desde el pasado jueves y que ha motivado la suspensión de las Fiestas Patronales.

De este modo, el martes se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Ceuta, mientras que el miércoles tendrá lugar la procesión por las calles de la ciudad.

El Gobierno de Ceuta ha celebrado que puedan celebrarse estos actos "tan arraigados en la tradición y el sentimiento de los ceutíes" y ha agradecido la colaboración de todas las instituciones y entidades implicadas para hacer posible su desarrollo con las debidas garantías.

La Ciudad Autónoma anunció el viernes que se suspendía la celebración de la Feria de Ceuta, que debía haber comenzado este sábado, apelando a "la prudencia, la responsabilidad y la seguridad de todos los ciudadanos". "Ceuta volverá a celebrar. Volveremos a encontrarnos. Y lo haremos cuando las circunstancias permitan disfrutar de nuestra Feria con la tranquilidad y la seguridad que todos merecemos", afirmó el Gobierno local.

Banco de Alimentos de Ceuta ante la crisis migratoria: "24 horas" sin parar y reparto de productos básicos "con fluidez"

El Banco de Alimentos de Ceuta ha trabajado sin interrupción desde el inicio de la emergencia migratoria en Ceuta el pasado jueves, repartiendo a las personas migrantes "productos básicos" como "agua, leche, galletas o comida preparada", y anima a los ciudadanos a colaborar.

El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, ha asegurado a Europa Press que fueron "los primeros en acudir al punto caliente" y han estado "24 horas" al día sin parar "con una fluidez bastante buena" ya que tenían "bastantes alimentos".

"Montamos un puesto de avituallamiento en el interior. A pie de calle no hemos repartido absolutamente nada porque no se debe repartir a pie de calle, a la gente hay que canalizarla a un punto y ahí es donde se reparte. Así ha sido como lo hemos hecho con una fluidez bastante buena, hemos tenido suerte que nos ha cogido con bastantes alimentos", ha explicado Mariscal.

Según ha precisado, cuando estalló la crisis, contaban con bastantes "productos básicos" y fáciles de repartir como "leche, agua, zumos, galletas, bollería" así como con un "buen cargamento" de "comida preparada".

Mariscal ha apuntado que cuando comenzó la crisis, "los supermercados cerraron por miedo a lo que pudiera ocurrir" y que ellos fueron "los primeros en acudir al punto caliente" para ayudar.

En concreto, ha explicado que "se abrieron unos almacenes en el polígono industrial de Ceuta" para acoger a los menores no acompañados y madres con niños que habían llegado y allí levantaron "un puesto de avituallamiento".

Mariscal ha detallado que el fin de semana "empezó la tranquilidad un poquito" y han ido "apoyando a la gente paulatinamente poco a poco".

El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta ha recordado que "la primera avalancha" que vieron cuando llegaron al "punto caliente" el pasado jueves "era insostenible de la cantidad de personas que había", cuando "todavía no había intervenido el Ejército". También ha elogiado la "labor impresionante" de la Policía y la Guardia Civil, y ha afirmado que "ha habido varios intentos de meterse en casas" porque "cuando hay hambre es muy difícil de parar".

En todo caso, ha valorado positivamente la respuesta ciudadana, afirmando que "el pueblo en general ha reaccionado bien" sin caer en el "pánico".

Asimismo, ha señalado que actualmente disponen de alimentos porque conforme han ido gastando, han "ido comprando". Si bien, ha apelado a la colaboración ciudadana, que puede ayudar con aportaciones económicas o en especie y ha indicado que lo que más falta hace es "agua", además de "leche, bollería o galletas".