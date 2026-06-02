Chamartín abre el nuevo vestíbulo tras una inversión de 560 millones y varios años de yincana para los viajeros

Los viajeros reclaman que con la finalización de parte de las obras se ponga fin a los laberínticos pasillos, desvíos provisionales o a los peregrinajes a pie a lo largo de los andenes para acceder a los trenes que cada vez esperaban al viajero más lejos de la estación. Una realidad frecuente durante la larga remodelación de las instalaciones.

Este martes se ha culminado una parte de la renovación de las instalaciones y la estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor ha abierto su vestíbulo. Un espacio que pretende facilitar el movimiento y acceso de los ciudadanos a los servicios ferroviarios. Este paso tiene especial relevancia para los viajeros que hacen el trayecto Ourense-Madrid, puesto que desde Madrid Chamartín salen los trenes que conectan la Meseta con Galicia y la salida del AVE que conecta con Ourense.

Transportes ha informado de que las obras han supuesto una inversión de 560 millones de euros. "Se han realizado manteniendo el servicio en todo momento, con un esfuerzo técnico y de planificación sin precedentes".

Vestíbulo de Chamartiin renovado.jpg | Ministerio de Transportes

También comercios y restaurantes

El nuevo vestíbulo principal cuenta con 18.000 metros cuadrados distribuidos en zonas comunes y espacios específicos para los usuarios y áreas comerciales y de restauración.

Esta reforma permite que la estación Chamartín-Clara Campoamor ponga a disposición de los usuarios cerca de 27.000 metros cuadrados distribuidos en dos vestíbulos --el principal y el central subterráneo-- y un paso inferior con el fin de facilitar el tránsito de los viajeros.