La CIAF alerta de posibles manipulaciones en los informes de soldaduras tras el accidente de Adamuz

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha detectado modificaciones en informes sobre las soldaduras del tramo de Adamuz (Córdoba) de la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad, días después del accidente que el 18 de enero provocó la muerte de 46 personas.

Según la información difundida por la Cadena SER, estas incongruencias fueron comunicadas a la Guardia Civil, que trasladó el informe a la jueza que instruye el caso el 24 de febrero. Los documentos revisados por la ingeniería Ayesa, contratada por Adif, presentaban cambios posteriores al siniestro y firmas consideradas fácilmente manipulables.

Adif asegura que entregó los documentos intactos a la CIAF y apunta a que cualquier modificación correspondería a Ayesa, empresa encargada de verificar las soldaduras. La soldadura sospechosa, ubicada en el kilómetro 318+681, fue realizada por la empresa Maquisaba el 24 de mayo de 2025 y revisada por Redalsa y luego por Ayesa.

Los informes en cuestión incluyen dos versiones: una fechada el 25 de junio de 2025 y otra con fecha del 1 de febrero de 2026, posterior al accidente, lo que genera dudas sobre cuál refleja la información real. La CIAF también señala que un segundo documento presenta firmas escaneadas de manera que podrían ser manipuladas fácilmente.

La investigación continúa abierta, mientras la Guardia Civil solicita más análisis sobre las soldaduras del tramo siniestrado y descarta, por el momento, la hipótesis de sabotaje o atentado terrorista.