El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales, Pedro Sánchez; y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34,4%, casi diez puntos por encima del PP, que se sitúa en el 24,7%. La encuesta también refleja caídas en Vox y Frente Amplio, que pierden respaldo respecto al anterior sondeo.

El estudio, publicado este lunes, último día en el que se pueden difundir encuestas antes de las elecciones del próximo domingo, se basa en 8.000 entrevistas telefónicas, una muestra superior a la de un barómetro habitual, aunque inferior a los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta electoral publicada al inicio de la campaña.

El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 17 de noviembre, después de la tragedia de Urda (Toledo), la posterior dimisión de Óscar Puente y la huelga general, pero antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE obtiene un 34,4% de estimación de voto, cuatro décimas menos que en octubre, pero un punto por encima de la última macroencuesta electoral de la precampaña. El PP, por su parte, se queda en el 24,7%, por debajo del 25,5% de aquel macrosondeo, aunque por encima del dato del anterior barómetro.

La diferencia entre ambos partidos se amplía hasta los 9,7 puntos, frente a los 7,8 puntos de la macroencuesta y los 11,8 puntos que separaban a PSOE y PP en octubre.

Vox pierde por primera vez respaldo en los últimos meses y cae al 15,6%, por debajo del 18,4% de la macroencuesta y del 17,1% del anterior barómetro. Frente Amplio también retrocede, del 6,1% de octubre al 5,7%, mientras que Podemos se sitúa en el 0,8%. Ambas formaciones comparten otras coaliciones que el CIS contabiliza por separado.