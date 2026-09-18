Comienza el traslado de los migrantes de las playas de Ceuta al campamento del puerto

Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han comenzado este viernes a trasladar a los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta al nuevo espacio de acogida temporal habilitado en el puerto de la ciudad. El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y está coordinado por la Policía Nacional, con el despliegue de más de 150 agentes.

La actuación se produce después de casi mes y medio de asentamientos en las playas tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio. Las estimaciones sobre el número de personas que permanecen en ambas zonas varían según las fuentes, pero se sitúan en varios miles, por encima de la capacidad disponible en el nuevo campamento.

Momentos de tensión durante el operativo

El traslado comenzó en la playa del Trampolín, donde los agentes procedieron a agrupar a los migrantes para iniciar su desplazamiento hacia el puerto. Al incorporarse personas procedentes de Benítez, el grupo aumentó y se produjeron momentos de tensión.

Parte de la multitud comenzó primero a trotar y posteriormente a correr, lo que obligó a reforzar el dispositivo con efectivos de la Policía Nacional para controlar el avance y reorganizar al grupo. Los migrantes quedaron posteriormente a la espera de que se pudiera reanudar el traslado de forma ordenada.

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Uno de los principales problemas del operativo es la diferencia entre el número de personas asentadas en las playas y las plazas disponibles. El campamento del puerto tiene capacidad para unas 1.700-1.800 personas, mientras que las estimaciones sobre quienes permanecen en Benítez y Trampolín superan las 3.000 y algunas fuentes las sitúan por encima de las 4.000.

La Delegación del Gobierno ha expresado su preocupación por el riesgo de que se produzcan avalanchas cuando el recinto alcance su límite de capacidad.

El puerto, nuevo espacio de acogida

El traslado se produce después de que la Audiencia Nacional rechazase este jueves la medida cautelar solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para suspender la instalación de las carpas en el puerto.

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, tomó el 5 de septiembre el control de parte de la infraestructura portuaria para instalar los pabellones de acogida temporal en la zona del muelle de Poniente, después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta se opusiera a la medida.

Las playas de Benítez y el Trampolín se convirtieron en asentamientos tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio y el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En las últimas semanas se habían levantado estructuras improvisadas con cañas, plásticos y lonas, además de pequeños puestos de venta de alimentos, ropa y otros productos.

Organizaciones como Save the Children han valorado positivamente que las personas que permanecían en las playas puedan acceder a un alojamiento formal, aunque han reclamado que durante el traslado se identifique especialmente a los menores para garantizar que reciban protección específica.