El Congreso aprueba penalizar las terapias de conversión LGTBI+ con hasta dos años de prisión

Vista general del Congreso de los Diputados en una de sus últimas sesiones.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley impulsada por el PSOE para tipificar como delito las llamadas terapias de conversión LGTBI+, que pasan a ser castigadas con penas de seis meses a dos años de prisión, incluso cuando exista consentimiento de la víctima. La iniciativa inicia ahora su tramitación en el Senado.

La votación ha contado con 178 votos a favor (PSOE y socios parlamentarios), 138 abstenciones del PP y 32 votos en contra de Vox.

Debate sobre la norma y el alcance penal

Durante el debate, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha defendido que estas prácticas no constituyen terapias, sino una forma de “tortura”, y ha justificado su penalización al considerar que el consentimiento no invalida el daño cuando existe presión del entorno.

El PSOE ha reprochado al PP y a Vox su posición en el debate, mientras ha defendido la ley como un avance en la protección de los derechos del colectivo LGTBI+.

El PP ha respaldado la necesidad de perseguir estas prácticas, aunque ha criticado lo que considera una “instrumentalización” del colectivo y ha cuestionado el enfoque del Gobierno. Vox ha rechazado la norma al considerar que limita la libertad individual y penaliza determinadas creencias o posturas.

Desde Sumar, se ha apoyado la vía penal, aunque se ha advertido de que la norma se queda corta en medidas de reparación para las víctimas. En la misma línea, formaciones como ERC, PNV, Podemos, Junts y Compromís han coincidido en la necesidad de prohibir estas prácticas, aunque han reclamado mayor protección social, ayudas y acompañamiento para las personas afectadas.

Llamamiento a la reparación de las víctimas

Varias formaciones han insistido en que la ley debería incluir medidas adicionales de apoyo económico, habitacional y psicológico para las víctimas, al considerar insuficiente el enfoque exclusivamente punitivo.

Valoración del Gobierno

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado la aprobación de la ley como una “mañana histórica” y ha definido las terapias de conversión como una forma de violencia y tratos inhumanos o degradantes. Ha subrayado además que la norma sitúa a España como referente internacional en la protección de los derechos LGTBI+.

Con su aprobación en el Congreso, la norma continúa ahora su recorrido parlamentario en el Senado antes de su eventual entrada en vigor.