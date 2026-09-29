El Congreso expedienta a la diputada ourensana Ana Vázquez por exhibir un espray de pimienta

La Mesa del Congreso ha acordado este martes abrir un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez por exhibir un bote de gas pimienta durante el último Pleno. La decisión, adoptada con el rechazo del PP, no supone todavía una sanción, ya que la parlamentaria dispondrá de diez días para presentar sus alegaciones.

El órgano presidido por Francina Armengol, en el que PSOE y Sumar tienen mayoría, ha respaldado el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que considera que existen motivos para iniciar el procedimiento disciplinario, pese a que no hay precedentes de un caso similar en la historia parlamentaria.

Fue la propia Armengol quien ordenó a Vázquez abandonar el hemiciclo al considerar que el espray constituye un arma cuya tenencia está prohibida por el Reglamento del Congreso. La presidenta apeló al artículo 101, que contempla la suspensión temporal de los diputados por motivos disciplinarios cuando porten armas dentro del recinto parlamentario.

Diez días para presentar alegaciones

La diputada será citada en los próximos días para exponer su versión de los hechos. Una vez recibidas sus alegaciones, los letrados elaborarán un nuevo informe que será elevado a la Mesa, encargada de decidir si propone una sanción.

El informe jurídico inicial sostiene que un bote de gas pimienta, aunque esté destinado a la autodefensa, tiene legalmente la consideración de arma, conforme al reglamento de armas de 1993 y la doctrina judicial. Los servicios jurídicos recuerdan que el Reglamento del Congreso sanciona el mero hecho de portar armas, independientemente de que se exhiban públicamente, se utilicen o se empleen para amenazar.

"El Reglamento sanciona una conducta muy simple, la de 'portar armas', bien sea de manera pública o no, y con independencia del arma de que se trate o del uso que se le dé", recoge el informe, que también señala que la gravedad de las circunstancias deberá tenerse en cuenta al determinar una posible sanción.

El Pleno tendrá la última palabra

Si el expediente concluye con una propuesta de suspensión temporal, la decisión definitiva corresponderá al Pleno del Congreso, que deberá votar en una sesión a puerta cerrada en la que Ana Vázquez no podrá participar.

Los letrados insisten en que cualquier sanción deberá respetar los principios de proporcionalidad y motivación.

Según fuentes parlamentarias, la mayoría de la Mesa considera que se trata de un hecho "muy grave", aunque pretende adoptar una decisión "ponderada". En caso de acordarse una suspensión temporal de empleo y sueldo, se buscaría que afectase lo menos posible a las futuras votaciones parlamentarias.