Conmoción en la Policía por la muerte de Juan José en Oviedo: "Un compañero que ha dado la vida por proteger a los demás"

La muerte del subinspector Juan José, integrante de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional, durante la explosión de una mochila con un artefacto en el barrio de Villafría, en Oviedo, ha provocado numerosas muestras de dolor, consternación y solidaridad. Compañeros del cuerpo, organizaciones sindicales, instituciones y representantes políticos han trasladado públicamente sus condolencias a la familia del agente fallecido y han deseado una pronta recuperación al especialista del TEDAX-NRBQ que resultó gravemente herido durante la intervención.

La propia Policía Nacional ha expresado su conmoción a través de sus canales oficiales con un mensaje dedicado a su compañero: "Consternados por la muerte de nuestro compañero Juan José, de la Unidad Especial de Guías Caninos, durante la requisa de una mochila sospechosa en Asturias".

"Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos", ha señalado el cuerpo policial, que también ha querido trasladar sus mejores deseos al agente del TEDAX-NRBQ herido: "Deseamos una pronta recuperación al agente de Policía Nacional del TEDAX-NRBQ herido durante la intervención".

El homenaje de la Policía Nacional también se ha extendido a Deny, el pastor alemán de tres años que trabajaba junto a Juan José y que falleció en la misma explosión. El cuerpo ha trasladado su "abrazo más sentido" a todos los integrantes de la Unidad Especial de Guías Caninos.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha compartido un mensaje de reconocimiento y apoyo a los afectados por la tragedia. "Un compañero ha dado la vida por proteger a los demás", ha señalado la organización, que ha recordado los riesgos a los que se enfrentan diariamente los agentes durante el ejercicio de su profesión. "Todo nuestro cariño para su familia, sus amigos y quienes compartieron servicio con él. Y para el compañero que lucha por recuperarse: fuerza, aquí te esperamos", ha añadido el sindicato.

También JUPOL ha expresado su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del subinspector, trasladando sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente. La organización ha mostrado asimismo su preocupación por la evolución del especialista del TEDAX, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con pronóstico grave, aunque estable.

Desde CSIF Asturias han querido sumarse a las muestras de condolencia. El sindicato ha trasladado "nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y a todo el Cuerpo Nacional de Policía en estos momentos de inmenso dolor". Además, ha deseado una "pronta y completa recuperación" al agente herido y ha mostrado su reconocimiento a los profesionales que velan diariamente por la seguridad ciudadana.

El Gobierno y los principales líderes políticos trasladan su pésame

Las muestras de solidaridad han llegado también desde el ámbito político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su profundo pesar por el fallecimiento del policía nacional y ha enviado un mensaje de apoyo a sus familiares y compañeros. "Profundamente conmocionado por la muerte de un policía nacional en Oviedo. No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros. Todo mi cariño para ellos y toda mi fuerza al agente herido grave. Vuestra entrega y vuestro valor merecen la gratitud de todo un país", ha publicado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha deseado la recuperación del agente herido. "Lo ocurrido en Oviedo es desolador. Mi pésame a la familia del agente fallecido y la mejor evolución para el que ha resultado gravemente herido. Todo el apoyo también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos protegen por encima de sí mismos", ha escrito. Feijóo ha añadido que los agentes "ejercen una profesión de riesgo que merece nuestro reconocimiento todos los días, y hoy con más motivo".

Oviedo decreta dos días de luto oficial

El Ayuntamiento de Oviedo también ha expresado su dolor por el fallecimiento del agente y las heridas sufridas por su compañero. Todos los grupos políticos municipales han suscrito una declaración institucional de condolencia y el Consistorio ha decretado dos días de luto oficial, este martes y miércoles.

"Oviedo está hoy de luto. Nos cuesta encontrar palabras ante una tragedia que golpea a toda la ciudad", recoge el texto institucional, que traslada sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del policía fallecido y su apoyo a los familiares de los heridos.

La Corporación municipal ha reconocido igualmente la "profesionalidad, la entrega y la valentía" de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de emergencia que han intervenido. "Hoy Oviedo está al lado de la Policía Nacional. Los ovetenses acompañamos a sus familias y compañeros en estos momentos de inmenso dolor", concluye la declaración.

El Ayuntamiento ha anunciado además un minuto de silencio este jueves, a las 12.00 horas, en la plaza de la Constitución. Durante las dos jornadas de luto, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán los actos públicos oficiales organizados por el Consistorio.

La Delegación del Gobierno en Asturias también ha colocado sus banderas a media asta como muestra de duelo y ha trasladado sus condolencias al conjunto del cuerpo policial y a los familiares y compañeros del agente fallecido. Las muestras de apoyo se producen después de una intervención que terminó con la vida de Juan José y de su compañero canino Deny, y dejó gravemente herido al especialista del TEDAX. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la explosión y localizar al presunto responsable de los hechos.