Los hechos del 23F: Desclasificado un centenar de documentos secretos del golpe de Estado

El Gobierno ha anunciado que ha desclasificado este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pone a disposición de la ciudadanía en la página web de Moncloa.

Así lo ha desvelado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha señalado que los documentos que durante décadas "han permanecido clasificados bajo una normativa franquista" ahora se van a poder a consultar por "historiadores, investigadores y la propia ciudadanía" a través de los canales oficiales.

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España) | Europa Press

Saiz ha explicado que con esta medida España acaba con "una situación atípica en las democracias" pues ya Alemania hizo públicos en 2012 "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia".

Además, la portavoz se ha mostrado confiada en que el proyecto de la ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso "para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma".