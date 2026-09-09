Consulta los informes desclasificados de Ceuta: del aviso del CNI a la entrada masiva

El Gobierno ha hecho públicos 40 documentos, informes, alertas y comunicaciones relacionados con la crisis migratoria de Ceuta, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio. La documentación permite reconstruir qué información manejaban los diferentes organismos antes y durante la entrada masiva, así como conocer cuándo se produjeron los avisos y a qué autoridades fueron remitidos.

Entre los archivos publicados figuran informes del CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), además de comunicaciones por WhatsApp del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil. Algunos de estos documentos recogen advertencias realizadas antes del inicio de la crisis, convocatorias difundidas a través de redes sociales y las posteriores valoraciones sobre la magnitud de lo ocurrido.

Estos son cinco de los documentos más relevantes que pueden consultarse íntegramente:

El CNI alertó un día antes de posibles entradas en Ceuta

Una nota urgente del CNI fechada el 29 de julio advertía de convocatorias para intentar acceder a Ceuta por la valla y a nado coincidiendo con la Fiesta del Trono. El documento fue remitido a las 18:26 horas a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED.

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Los mensajes del CNI a Delegación del Gobierno y Guardia Civil

Las comunicaciones por WhatsApp muestran cómo el CNI trasladó el 29 de julio sus avisos directamente a Delegación del Gobierno y Guardia Civil. A las 13:52 horas advertía de un llamamiento para un “asalto por valla y mar” al día siguiente y señalaba que los dos grupos detectados sumaban unos 180.000 seguidores. Un minuto después comunicaba también a la Guardia Civil la existencia de grupos en Facebook y WhatsApp que incentivaban las entradas.

Recreación de la conversación | La Región

La Policía detectó intentos coordinados antes de la crisis

La actualización de la nota interna TIFA-3133, elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el 29 de julio, forma parte de las alertas emitidas antes del inicio de la entrada masiva. El documento permite conocer la información que manejaba la Policía Nacional durante las horas inmediatamente anteriores a la crisis.

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La Guardia Civil analiza la situación tras el inicio de las entradas

Ya el 30 de julio, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró un informe sobre la situación migratoria en Ceuta. El documento, remitido a través del canal de mando a las 13:50 horas, ofrece una radiografía de la magnitud que estaba adquiriendo la crisis y de la situación existente en la frontera.

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El CNI evalúa la magnitud y las consecuencias de la crisis

La última de las cinco piezas seleccionadas es la nota informativa C/10481 del CNI, emitida el 30 de julio a las 21:20 horas. El informe analiza la crisis una vez iniciada la entrada masiva y fue trasladado a las autoridades pertinentes del Gobierno, además de compartirse con las autoridades locales de Ceuta.

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Además de estos archivos, puedes consultar la totalidad de los mismos en el apartado de la web de La Moncloa.