Consumen una paella y varias cervezas y se van del bar haciendo un "sinpa"

Se les acusa de comerse una paella y beber varias cervezas y marcharse del local sin pagar.

Según ha informado la Policía Local de Palma en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado sábado. En la hora de la sobremesa el propietario de un bar de Palma llamó a la policía asegurando que dos individuos, de 46 y 18 respectivamente, habían comido y bebido en la terraza del local y habían huido sin abonar la cuenta.

El encargado comunicó que les estaba siguiendo a una distancia prudencial por la calle Aragón. Una patrulla Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió a la dirección indicada y logró contactar con el propietario.

Tras ser informados, los agentes se dirigieron hacia los dos sospechosos, que se encontraban a escasos metros, para interceptarlos e identificarlos.

Al ser interrogados sobre el incidente, los dos negaron haber comido o consumido cervezas en el bar. Sin embargo, el propietario mostró a los agentes su teléfono móvil, donde tenía un vídeo captado por las cámaras de seguridad que certificaba que, efectivamente, los implicados habían consumido el menú del día y diversas bebidas, añadiendo además que son clientes habituales de su establecimiento.