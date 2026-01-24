Continúa el desmontaje de los vagones para su investigación

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) continuaron centrados en la retirada de los vagones y restos de vagones de ambos trenes, para su posterior traslado, ya sea seccionados y montados en plataformas, en el caso de los que resultaron más dañados en el siniestro, o bien colocándolos sobre las vías, si están en condiciones de ser remolcados.

Junto a ello, según precisaron fuentes de Adif, se está procediendo a la limpieza de las vías y de su entorno, siendo todo ello previo a la labor de la reposición de los tramos de vías que resultaron dañadas, cuando no arrancadas como consecuencia directa del desarrilamiento inicial del tren Iryo y del choque con el mismo del tren Alvia y su posterior desarrilamiento. Esa es la tarea que se desarrolla para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según indicaron ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirara de los restos de los convoyes del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Este es el operativo que está desarrollándose, después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde del pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que elevaron a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.

Atención a familias

De igual forma y por lo que se refiere a la atención a los familiares de las víctimas del siniestro ferroviario,el pasado viernes se procedió al cierre del Centro de Atención a Familiares, que estaba ubicado desde el pasado jueves en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba y anteriormente en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, una vez que el pasado jueves había descendido el número de familias a la espera de los últimos trámites administrativos tras localizar a las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia.

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la misma señaló que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren. “Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, explica en la última actualización de la investigación que está elaborando.

La comisión concluyó esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”. En cualquier caso, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización “deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases”.

Por su parte, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil al Tribunal de Instancia plaza número dos de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente ferroviario en Adamuz, recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la “zona cero”, así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo -el del Alvia falleció-, de tripulantes y de pasajeros.

Imágenes

La Guardia Civil, que también pidió las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, dio cuenta, igualemente, a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva. Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio “especializado en tratamiento de material metalúrgico” de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.