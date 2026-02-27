El creador de contenido Ibai Llanos podría tener que pagar una multa de hasta 750.000 euros

Ibai Llanos podría enfrentarse a una multa de entre 30.000 y 750.000 euros. La CNMC tiene 12 meses para resolver el procedimiento.

El influencer Ibai Llanos podría enfrentarse a una multa de hasta 750.000 euros debido a una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tal y como adelantó el diario El Mundo ha abierto un expediente al célebre creador de contenido aunque sin precisar la causa exacta, ni dar señales acerca de cuál pudiera haber sido la infracción.

Llanos que es mundialmente conocido por organizar la Velada del Año escribió un post en la red social X: “¿Cómo le haces esto a un hermano?” y a continuación mencionó la cuenta del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

En la misma publicación, un seguidor le pregunta el motivo de la sanción, a lo que Llanos explicó que se debe a que en la presentación de los artistas de la Velada 2025 aparecían latas de Coca Cola y no identificó el contenido como publicidad (#publi). “Pongo aquí #publi por si acaso”, añadió en tono irónico.

La decisión se tomó el pasado 19 de febrero, cuando el organismo decidió “incoar” un expediente sancionador al streamer por cometer una infracción grave, ya que incumplió el artículo 94 de la ley, “obligaciones establecidas por parte de los usuarios de especial relevancia”. Además, esta infracción se habría producido por un período continuado de un mes.

Según lo indicado en la ley, Ibai Llanos podría enfrentarse a una multa de entre 30.000 y 750.000 euros. La CNMC tiene 12 meses para resolver el procedimiento, y, por el momento, la incoación del mismo no implica sanción. Ahora, el organismo regulador encargado de tramitar el expediente, tiene que analizar los hechos para fijar la cuantía exacta. Ibai Llanos puede presentar alegaciones en un plazo máximo de un mes.

Así las cosas, la ley establece que los “usuarios de especial relevancia” son aquellos que obtuvieron unos ingresos brutos superiores a los 300.000 euros anuales, cuentan con más de un millón de seguidores en una sola plataforma y son responsables de la selección y organización de los contenidos; criterios que Ibai Llanos cumple.