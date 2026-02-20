La criminalidad repunta en España casi un punto y la Jupol señala que "esto desmonta el discurso triunfalista de Marlaska"

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la entrega de la IX edición del ‘Premio Nacional Pyme del Año’, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España).

La criminalidad aumenta en España casi un punto (+0,8%) durante el 2025, en parte debido al fuerte aumento de la cibercriminalidad, que presenta un incremento superior al 5% con respecto a 2024. En el último año se mantienen al alza las agresiones sexuales con penetración (+2,8%) y destaca el fuerte aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%) o los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%).

De acuerdo con los sindicatos policiales estos “datos de 2025 desmontan el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska". El balance de criminalidad del año 2024 cerró con una bajada del 0,3%, por lo que este último año vuelven a repuntar los delitos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Un total de 1.984.908 delitos (80,2% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, que presenta por sí mismo una variación del -0,2% sobre 2024, en tanto que la cibercriminalidad (489.248 infracciones penales, el 19,8% del total), presenta un incremento del 5,3% sobre 2024.

La tasa de criminalidad convencional se sitúa en 40,4 delitos por mil habitantes, lo que subraya el Ministerio del Interior por situarse "en la banda más baja de la serie histórica", mientras que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

Delitos contra la libertad sexual

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 2,3% sobre 2024, aunque Interior señala que es "un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)".

Dentro de estos delitos, los de agresión sexual con penetración (violaciones) crecen en 2025 un 2,8% respecto a 2024, al contabilizarse 5.363 denuncias.

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que este "aumento sostenido" debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos.

Según Interior, esto se traducen "en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales".

Bajan delitos de robos y hurtos

El balance de criminalidad refleja que los delitos contra el patrimonio han disminuido en conjunto un -3,1%. Aquí se engloban los indicadores de robos, hurtos y sustracción de vehículos, que representan el 42,0% de la criminalidad convencional.

Otros indicadores relevantes son los 114 secuestros registrados en 2025 (+9,6%) o que el tráfico de drogas o que el tráfico de drogas aumenta un 5,5%, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

El sindicato Jupol ha reaccionado a estos datos señalando que "desmontan el discurso triunfalista" del ministro Fernando Grande-Marlaska. En este sentido, señalan al aumento de los delitos más graves y que generan mayor alarma social, en alusión a los homicidios y asesinatos, secuestros, agresiones sexuales con penetración y tráfico de drogas.

"Venimos advirtiendo de que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos", ha apuntado Jupol en un comunicado.