La crisis de Ceuta deja un saldo de 72 fallecidos tras intentar cruzar a nado desde Marruecos

La Delegación del Gobierno ha elevado a 90 las víctimas mortales contabilizadas tras la tentativa masiva de entrada a nado a Ceuta. La inmensa mayoría de los cuerpos han sido localizados en el entorno del espigón del Tarajal, lugar hacia el que nadaron miles de personas desde la localidad marroquí de Castillejos. En la zona, efectivos de la Guardia Civil y los equipos de salvamento mantienen desplegado un exhaustivo dispositivo marítimo para tratar de dar con más posibles víctimas.

A su llegada a las playas, la estampa atendida por los voluntarios reflejaba la dureza del trayecto: entre los supervivientes figuraban numerosos menores y familias enteras, completamente extenuados, tiritando por el frío y con cuadros severos de deshidratación tras cruzar la franja marina, en muchos casos asistidos únicamente por sencillos flotadores.

La magnitud de la oleada provocó el colapso inmediato de los recursos locales, saturando la capacidad del hospital, los servicios asistenciales y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), mientras decenas de personas vagaban por las calles en busca de cobijo. Según fuentes del Ejecutivo central, la mayor parte de quienes lograron acceder a la ciudad autónoma ya han regresado a Marruecos, si bien el apoyo de las ONG continúa sobre el terreno. Por la elevada cifra de fallecidos, el suceso supera en gravedad a la crisis de mayo de 2021 y se posiciona como el mayor desastre humanitario registrado en la frontera española.