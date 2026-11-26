Concentrados ante el Palau de la Generalitat en apoyo a los docentes en huelga

La protesta ha comenzado poco después de las 7.00 horas, cuando medio centenar de docentes en huelga, vestidos con camisetas amarillas, han entrado por el acceso principal a las cocheras del Palau de la Generalitat. Una vez dentro, han desplegado una pancarta con el lema "Basta de promesas electorales, queremos recursos reales".

Los profesores pretendían entregar una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para pedirle que intervenga y desbloquee el conflicto que mantienen con el Departamento de Educación. En el escrito denuncian la falta de avances en las negociaciones y la "inacción" de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. Sin embargo, Illa no se encontraba en el Palau y la misiva terminó siendo entregada a un agente de los Mossos d'Esquadra.

Desalojo e identificación de los docentes

Los Mossos d'Esquadra desplegaron un dispositivo policial en la zona y activaron un servicio de mediación para hablar con los manifestantes. Según la versión policial, los agentes les requirieron en varias ocasiones que abandonasen el edificio de forma voluntaria, pero, ante su negativa, comenzaron a desalojarlos uno a uno a partir de las 8.10 horas.

Los docentes fueron identificados por los agentes, que abrirán diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales o administrativas derivadas de la acción. El desalojo se desarrolló sin incidentes, según la información facilitada por la policía catalana.

Los profesores permanecieron en la zona de acceso a vehículos y en las escaleras que conducen al primer patio del Palau, sin acceder a dependencias interiores ni a espacios restringidos. Una vez fuera, fueron recibidos con aplausos por las personas que se habían concentrado en el exterior.

Más de un centenar de personas muestran su apoyo

Mientras se desarrollaba la protesta en el interior, más de un centenar de personas se concentraron en la plaza de Sant Jaume para mostrar su respaldo a los docentes. Otro grupo de profesores que había partido desde la estación de metro de Vila Olímpica intentó sumarse a la acción, pero un cordón policial le impidió acceder a las cocheras y tuvo que permanecer en la plaza.

Entre las consignas coreadas por los asistentes figuraron "Si nos tocan a una, nos tocan a todas", "No estáis solas", "Vergüenza" y "Luchando también estamos educando".

Nueva jornada de huelga educativa en Cataluña

La protesta se enmarca en la jornada de huelga convocada este jueves por los sindicatos Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS, que reclaman más recursos para la educación pública y la reapertura de las negociaciones con el Govern.

El profesorado busca desbloquear un conflicto que mantiene abierto con el Departamento de Educación y reclama mejoras en las condiciones laborales y en la dotación de recursos de los centros educativos.