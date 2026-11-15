Descarrila un tren de mercancías en Madrid: un herido y circulación ferroviaria suspendida

Un tren de mercancías ha descarrilado durante la madrugada de este domingo en Zarzalejo (Madrid), provocando la suspensión de la circulación ferroviaria entre esta localidad y Robledo de Chavela. El accidente ha dejado un herido, el maquinista del convoy, que ha tenido que ser trasladado al hospital, aunque su estado no reviste gravedad.

El siniestro se produjo alrededor de las 3:48 horas, según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press. El tren accidentado pertenece a la compañía Captrain y su conductor, un hombre de 33 años, era el único ocupante.

Tras el descarrilamiento, los servicios de emergencias del Summa112 acudieron al lugar para atender al maquinista, que presentaba dolores de espalda. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro, donde permanece en observación.

Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila

El accidente ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, afectando a los servicios regionales que conectan Madrid con Ávila.

Renfe ha informado de la incidencia a través de sus redes sociales y ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses entre El Escorial y Robledo de Chavela para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados.

Por el momento, no se ha comunicado cuándo podrá restablecerse la circulación habitual ni han trascendido las causas que provocaron el descarrilamiento del convoy.