Descarrila un tren de mercancías en Madrid: un herido y circulación ferroviaria suspendida
DE MADRUGADA
Un tren de mercancías descarrila en Zarzalejo, Madrid, y obliga a suspender la circulación ferroviaria hacia Ávila. El maquinista, de 33 años, fue trasladado al hospital.
Un tren de mercancías ha descarrilado durante la madrugada de este domingo en Zarzalejo (Madrid), provocando la suspensión de la circulación ferroviaria entre esta localidad y Robledo de Chavela. El accidente ha dejado un herido, el maquinista del convoy, que ha tenido que ser trasladado al hospital, aunque su estado no reviste gravedad.
El siniestro se produjo alrededor de las 3:48 horas, según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press. El tren accidentado pertenece a la compañía Captrain y su conductor, un hombre de 33 años, era el único ocupante.
Tras el descarrilamiento, los servicios de emergencias del Summa112 acudieron al lugar para atender al maquinista, que presentaba dolores de espalda. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro, donde permanece en observación.
Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila
El accidente ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, afectando a los servicios regionales que conectan Madrid con Ávila.
Renfe ha informado de la incidencia a través de sus redes sociales y ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses entre El Escorial y Robledo de Chavela para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados.
Por el momento, no se ha comunicado cuándo podrá restablecerse la circulación habitual ni han trascendido las causas que provocaron el descarrilamiento del convoy.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
75% DE PARTICIPACIÓN
Sánchez pide llenar las urnas y poner freno a “la involución”
PLAN DE RECUPERACIÓN
El Partido Popular exige a Bruselas auditar las inversiones ferroviarias
Lo último
"TODO NUESTRO CORAZÓN Y ESFUERZO"
Una pequeña pastelería de Ourense anuncia su cierre y sus clientes se vuelcan: "Lo hemos intentado hasta el final"