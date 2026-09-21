Detenido en Alicante por la muerte de su pareja, una mujer de 34 años, en Leganés

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años como presunto responsable del asesinato de su pareja, una mujer de unos 34 años que fue localizada muerta este fin de semana en su vivienda de Leganés (Madrid) con signos de violencia y varias heridas por arma blanca.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 15,15 horas, cuando un hombre alertó a la Policía Nacional tras sospechar que alguien había entrado a robar en la vivienda de su hija, situada cerca de Zarzaquemada. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación y, en apenas 24 horas, consiguió identificar y localizar al presunto autor en San Juan, en la provincia de Alicante, según han precisado fuentes policiales.

Las pesquisas permitieron determinar que la víctima y el detenido convivían desde hacía aproximadamente un año y medio. El hombre, de nacionalidad española y sin denuncias previas en su contra, permanece detenido por un presunto delito de homicidio a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

El crimen eleva a 38 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el caso de Leganés es un crimen de violencia de género. La víctima no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España asciende a 38 en lo que va de año y a 1.379 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse los datos oficiales.

Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 26 de las 38 víctimas de 2026, el 68 %, no habían presentado denuncias previas. Andalucía concentra el mayor número de asesinatos machistas del año, con diez casos, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con cinco cada una. La investigación del caso de Leganés continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse