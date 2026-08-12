Detenido un hombre tras confesar que mató a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en San Pedro Alcántara, núcleo poblacional de Marbella (Málaga), después de confesar presuntamente haber acabado con la vida de su pareja, una mujer trans de 35 años. La víctima fue localizada sin vida en una vivienda de la calle Castilla con heridas de arma blanca.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor de las 16,15 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de una presunta agresión en una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

A su llegada, los agentes encontraron a la víctima y, según las primeras informaciones, el hombre habría confesado inmediatamente la autoría de los hechos. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca. La investigación continúa abierta y será la autopsia la que determine las circunstancias exactas y la causa de la muerte.

La pareja convivía en el mismo domicilio y, según las primeras pesquisas, las discusiones entre ambos eran habituales. El detenido permanece bajo custodia policial y está previsto que pase a disposición del juzgado de guardia de Marbella este miércoles.

Ambos se habían denunciado por una agresión días antes

Uno de los elementos que se investigan ahora son los antecedentes inmediatos de la relación. El pasado 1 de agosto, ambos fueron detenidos tras denunciarse mutuamente por una presunta agresión. Los dos fueron trasladados ante el juzgado de Marbella, pero ninguno quiso ratificar posteriormente la denuncia, por lo que las diligencias urgentes fueron archivadas.

Las autoridades investigan ahora si aquellos hechos guardan alguna relación con el homicidio. Por el momento, no consta que existiera una orden judicial de protección entre ambos.

El caso se investiga como violencia doméstica

La investigación policial se está desarrollando en el ámbito de la violencia doméstica, aunque víctima y detenido mantenían una relación sentimental.

La calificación tiene relación con la situación registral de la víctima. Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la mujer todavía no figuraba legalmente como mujer en el Registro Civil en el momento de los hechos. Por este motivo, el procedimiento no será tramitado inicialmente por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, sino por un juzgado de instrucción.

El caso permanece en una fase inicial y la investigación deberá esclarecer tanto las circunstancias del crimen como su posible relación con los episodios de violencia denunciados previamente.