Detenido en Nicaragua Juan Herrera Guerrero, ‘El Monje’, uno de los 10 fugitivos más buscados

Juan Herrera Guerrero, El Monje, uno de los 10 fugitivos más buscados por la Policía Nacional, fue detenido en Managua, capital de Nicaragua. Herrera Guerrero estaba en búsqueda y captura como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión por los que enfrenta una pena de diez años de prisión.

El fugitivo fue incluido en la lista de los diez fugitivos el pasado mes de noviembre cuando la Policía Nacional actualizó el listado. El detenido se encontraba en paradero desconocido tras ser acusado por la Fiscalía de Valencia de liderar una red de extorsión de famosos de la alta sociedad, con la amenaza de difundir supuestas imágenes de relaciones con menores.

Juan Herrera llegó a aparecer en el programa de televisión First Dates donde se presentó como ‘El Monje’ afirmando tener conocimientos de magia negra y esoterismo.

Ayuda del FBI y un itinerario por varios países

En el comunicado emitido por la Policía Nacional la detención se llevó a cabo con el apoyo de la Agregaduría del FBI en España. Fue detenido por las autoridades nicaragüenses y se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

Con el objetivo de dificultar su detención y seguimiento, Herrera Guerrero había ideado un itinerario por varios países hasta que fue detenido, así lo determinaron los agentes al momento de su detención.