Detenido el presunto violador de una mujer con discapacidad en Palma de Mallorca

Una agente de la Policía Nacional junto a su vehículo.

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional en Palma de Mallorca como el presunto autor de una violación a una mujer con discapacidad. También está acusado de haberle suministrado drogas y alcohol e intentar atarla con cuerdas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en este núcleo del término municipal de Manacor, cuando la mujer habría acompañado al domicilio a este hombre que conoce por regentar un bar en la misma localidad, según ha avanzado el periódico "Última Hora”.

Una vez allí, el hombre le habría proporcionado las sustancias estupefacientes que causaron la indisposición de la víctima y, tras recuperar la conciencia, observó que le había atado del cuello con una cuerda.

Después de un forcejeo entre los dos, la mujer consiguió golpear al supuesto agresor y huir del inmueble para pedir ayuda. La mujer fue trasladada al Hospital de Manacor para una exploración acompañada por su madre y posteriormente interpuso la denuncia por la agresión sexual.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre por los posibles delitos de agresión sexual y lesiones, que este jueves, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

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